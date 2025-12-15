Municipales 2026 : Georges Képénékian présente son projet

L’ancien maire de Lyon Georges Képénékian, candidat à l’élection municipale 2026 a présenté sa candidature ce matin au club de la presse de Lyon.

A travers sa liste "Lyon Quelle Energie", le chirurgien de profession dit vouloir sortir des clivages et revenir dans la rationalité en opposition à ses deux principaux concurrents, Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet.

A noter que Georges Képénékian est désormais accompagné par Alexandre Chevalier, ancien soutien de Grégory Doucet, qui a renoncé a son poste de chef de file au sein du parti Place Publique pour rejoindre Lyon, Quelle Energie.

H.G