Municipales : Anaïs Belouassa-Cherifi dénonce le commentaire sexiste de Christophe Cédat, proche de Jean-Michel Aulas

Anaïs Belouassa Cherifi, candidate insoumise aux municipales à Lyon, dénonce des propos sexistes tenus par Christophe Cédat, soutien de Jean-Michel Aulas, dans une vidéo tournée au marché de la Croix-Rousse. Sur l’extrait, Cédat commente le physique d’une tête de liste féminine plutôt que ses idées. Sur la vidéo, on entend : « Je veux bien qu’on n’insiste pas sur le physique, mais par contre sur votre tract en premier, c’est quand même le physique qui apparaît… Plus que les idées, excusez-moi ! », ces mots ont déclenché une polémique. Le camp Aulas ne veut pas commenter et Cédat persiste, parlant d’« humour » et refusant toute excuse.

