National : Dijon FCO reçoit Nîmes ce vendredi

Dijon FCO sera opposé au Nîmes Olympique ce vendredi à 19h30 au stade Gaston Gérard à l'occasion de la 27e journée de National. Avant la partie, les Bourguignons sont 7es au classement avec 37 points à leur compteur et sont à 11 points de la 2e place, occupée par Niort. Pour rappel, seules les deux premières équipes de cette troisième division monteront en Ligue 2 en fin de saison pour cet exercice. Face à eux, les Dijonnais trouveront une équipe à la peine qui est 13e et relégable mais pour qui rien n'est encore jouer et qui devrait ainsi arriver avec l'envie d'en découdre également dans sa mission maintien.

E.R