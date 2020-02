Nice-OL, Acte II: ”Continuer la série en championnat”

L’Olympique Lyonnais se déplace à Nice ce dimanche (15h) pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match, c’est ici.

Le contexte :

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’OL. Victorieux ce jeudi à Nice en Coupe de France (2-1), les Gones retournent sur la Côte d’Azur avec la volonté (l’obligation ?) de s’imposer. Désormais à huit points de Rennes, troisième et vainqueur à Nantes sur le fil ce vendredi (3-2), les Lyonnais seront sous pression à Nice pour rester au contact du podium. Mais Rudi Garcia refuse de qualifier le mois de février de capital : ”Tous les matchs sont importants, la saison ne se joue pas en février. Mais c’est vrai si le mois de février se passe bien, cela signifiera qu’on aura bien avancé dans les compétitions.”

Concernant l’effectif, Anthony Lopes et Martin Terrier manqueront de nouveau à l’appel. Plusieurs changements sont annoncés dans le onze de départ avec les probables retours de Denayer, Marçal, Aouar, Thiago Mendes et/ou Caqueret, voir la première titularisation de Toko Ekambi.

L’adversaire :

Les Niçois restent évidemment sur une défaite contre l’OL (1-2) ce jeudi en Coupe de France lors d’un match que les Lyonnais ont dominé. Plutôt timides lors de cette confrontation, les hommes de Patrick Vieira sont douzièmes de Ligue 1 avec un bilan de 8 victoires, 5 nuls et 8 défaites (30 buts marqués, 29 encaissés). Buteur contre Lyon ce jeudi grâce à un enchainement de grande classe, Adam Ounas est LE joueur technique de cette équipe niçoise. Arrivé sur la Côte d’Azur cette saison, l’Algérien est l’un des talents que compte le Championnat de France. S’il n’a pas encore marqué en Ligue 1, l’ancien joueur de Naples a délivré trois passes décisives.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) :

”Nice aura envie de gagner mais nous aussi. On doit enchaîner une série pour remonter encore au classement. Le résultat de Rennes nous pousse à tout faire pour gagner. On a suffisamment de motivation. On sait que c’est difficile de gagner à Nice. Il y aura des changements par rapport à jeudi pour apporter de la fraîcheur. ”

Le joueur à suivre :

Maxence Caqueret. Remplaçant cette semaine à Nice, le jeune milieu de terrain de l’OL semble un peu emprunté ces derniers temps. Présent en conférence de presse, il devrait être titularisé par Rudi Garcia. Celui qui ‘’essaye juste de faire son travail’’ aborde cette rencontre avec de l’ambition : ‘’On est très bien préparés pour ce deuxième match à Nice en une semaine. On espère le gagner une deuxième fois. C’est très important pour nous de recoller au classement.’’

La statistique :

L’Olympique Lyonnais a inscrit 24 buts en sept rencontres disputées cette année toutes compétitions confondues. Soit une moyenne supérieure à trois buts par match.

Le tweet :

Timothée de Fraguier (avec J.H.)

Nice-OL, 22ème journée de L1, à vivre dès 14h45 ce dimanche en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !