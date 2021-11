Non, ce n’était pas “un acte isolé”

« On a un abruti qui jette une bouteille, il a été interpellé. C’était un acte isolé ». La plaidoirie de Jean-Michel Aulas est entendable. Evidemment, 95% des 56 000 personnes présentes au stade hier soir étaient venus pour assister à un grand match de foot. Mais quid des 5% restants ? Combien « d’actes isolés » quand Payet, au sol, était encore copieusement insulté ? Combien « d’actes isolés » pour chanter la Marseillaise, parfois avec le bras tendu, au milieu des incidents ? Combien « d’actes isolés » en état d’ébriété avancé ? Combien « d’actes isolés » débarquent dans leur virage avec le majeur tendu vers les Ultras adverses, enfin quand ceux-ci ont l’autorisation de se déplacer ? Combien de soirées gâchées par des “actes isolés” ? Combien de parents n’osent plus emmener leurs enfants au stade par crainte “d’actes isolés” ? STOP. Les gens qui aiment le football ne veulent plus de ces énergumènes dans et autour des stades. Au football français et aux autorités de prendre enfin les décisions qui s’imposent.

Une honte ! On en finira jamais si on ne sanctionne pas tt de suite le ou les coupables ! #OLOM. Encore plus honteux les Payet Payet on t’encule après ça ! — Govou Sidney (@GovouSidney) November 21, 2021

Thierry Henry : "Il y a écrit en haut du stade 'Nous Sommes L'Olympique Lyonnais'. Ma question, c'est : 'est-ce que vous l'êtes ?' Il y a plein de gens qui travaillent pour que le club soit au top. Et là, ça fait une tâche sur le club. À cause d'imbéciles." #OLOM pic.twitter.com/DMO7b12hQp — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 21, 2021

🔴 EXCLU : Les insultes et le lancer de projectile sur Payet vus des tribunes 😲 #OLOM pic.twitter.com/mhRG7d7GGb — PiedsCarrés (@PiedsCarres) November 21, 2021

Julien Huët