Et enfin, la fréquentation des trains dans le nord de l'Isère a dépassé celle de 2019, avec des prévisions de doublement d'ici 10 ans. Les gares de Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin et Vienne peinent déjà à accueillir ce flux croissant, en raison de parkings saturés et de matériel roulant insuffisant. Les usagers réclament davantage d'investissements, notamment en matière de transports multimodaux et de trains supplémentaires.

