Alors que l’on pensait que le projet de transformation de la gare de la Part-Dieu touchait à sa fin après plus de sept ans de travaux, avec l’ouverture au public de la nouvelle galerie Béraudier, SNCF Gares & Connexions s’apprête à lancer un nouveau chantier en 2025. En effet, la restructuration se poursuit avec cette fois une rénovation du hall 1. Le but ? Libérer des espaces de circulation et d’attente pour les voyageurs.

EP