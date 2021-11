Nouvel incident à la raffinerie de Feyzin

Vous avez peut-être vu de la fumée ce lundi matin du coté de Feyzin. La torchère est entrée en action.



Selon TotalEnergies, l’incident fait suite à un déréglage d’un équipement du secteur pétrochimie. Selon le groupe pétrolier, cette fumée “est principalement composée de vapeur d’eau et d’oxydes de carbone”. “Aucun produit chimique n’est brûlé à la torche. Elle ne présente donc pas de risques pour la santé humaine et ne participe que très faiblement à la pollution atmosphérique”.



“Elles n’ont jusqu’à maintenant pas détecté d’anomalies lors de l’utilisation de la torche. Les équipes d’exploitation prennent toutes les dispositions afin de minimiser les nuisances sonores et visuelles et de limiter la durée d’utilisation de la torche”, ajoute la direction du site qui s’excuse pour la gêne occasionnée.