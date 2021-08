Nouvelle opération de vaccination à la Part-Dieu

C’est une nouvelle opération de vaccination que va accueillir le centre commercial de la Part-Dieu. Rendez-vous les su lundi 2 au samedi 7 août, de 9h30 à 18h, au 2e étage (en face de la Grande Récré) pour celles et ceux qui souhaitent obtenir une dose.

Toutes les personnes de plus de 12 ans éligibles à la vaccination pourront recevoir le vaccin Pfizer et ce, sans rendez-vous, sur présentation d’une carte d’identité et de la carte vitale. Pour les mineurs de 12 ans et plus, l’autorisation des deux parents est nécessaire à la vaccination. L’attestation parentale est disponible ici mais elle le sera aussi sur place. “L’administration de la deuxième injection pourra être réalisée entre 21 à 49 jours après la première, dans n’importe quel centre de vaccination” indique l’ARS dans son communiqué.

Un moyen de convaincre les jeunes ?

L’objectif de ce genre d’opération est de “massifier et démocratiser la campagne“, rappelle Jean-Philippe Pelou-Daniel. “Nous sommes convaincus que les centres commerciaux font partie de la solution, beaucoup de jeunes non vaccinés peuvent notamment être sensibilisés en fréquentant notre centre“, estime le directeur du centre de shopping La Part-Dieu.

Début juillet, une première opération avait permis à plus de 800 personnes d’obtenir leur première ou deuxième dose de vaccin, la semaine dernière 1 700 personnes avaient pu se faire vacciner.