À partir du 1er janvier 2025, les véhicules Crit'Air 3 n’auront plus le droit de circuler et de stationner dans la ZFE étendue qui englobe Lyon, Villeurbanne, Caluire, une partie de Bron et Vénissieux, mais aussi la M6, la M7, le périphérique Nord et le périphérique Laurent-Bonnevay, soit près d’un quart du parc automobile.

