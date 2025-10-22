OL-Bâle : Ghezzal finalement non qualifié en Ligue Europa

C’est une petite surprise de veille de match.



Alors que Rachid Ghezzal avait pu disputer la rencontre à Utrecht lors de la première journée de Ligue Europa (il était entré en jeu), l’ailier lyonnais ne pourra plus jouer dans cette phase de Ligue avant fin janvier. L'entraîneur Paulo Fonseca a parlé d’une “situation particulière”.

L’OL évoque un simple ajustement administratif, lié à une nouvelle interprétation d’un point du règlement de l’UEFA. Aucune conséquence sportive n’est à craindre, assure le club : "Aucun problème. (...) Il était qualifié, il ne l’est plus."



Ghezzal avait initialement profité d’un assouplissement pour remplacer Ernest Nuamah, blessé de longue durée, dans la liste des 25 joueurs inscrits.

Il devra donc patienter jusqu’à la phase à élimination directe pour rejouer en Europe.

Mais le dossier pourrait ne pas en rester là.

Selon Le Dauphiné Libéré, le FC Utrecht, adversaire de l’OL lors de la première journée, a déposé une plainte auprès de l’UEFA, estimant que la participation de Rachid Ghezzal n’était pas conforme au règlement. L’instance européenne confirme avoir ouvert une enquête disciplinaire.

Selon L’Équipe, l'UEFA aurait reconnu une erreur interne : l’inscription du joueur, validée après le 1er septembre, n’aurait pas dû l’être. Ghezzal ne serait pas le seul joueur concerné par cette confusion administrative.