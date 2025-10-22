play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

OL-Bâle : Ghezzal finalement non qualifié en Ligue Europa

C’est une petite surprise de veille de match.

Alors que Rachid Ghezzal avait pu disputer la rencontre à Utrecht lors de la première journée de Ligue Europa (il était entré en jeu), l’ailier lyonnais ne pourra plus jouer dans cette phase de Ligue avant fin janvier. L'entraîneur Paulo Fonseca a parlé d’une “situation particulière”.

L’OL évoque un simple ajustement administratif, lié à une nouvelle interprétation d’un point du règlement de l’UEFA. Aucune conséquence sportive n’est à craindre, assure le club : "Aucun problème. (...) Il était qualifié, il ne l’est plus."

Ghezzal avait initialement profité d’un assouplissement pour remplacer Ernest Nuamah, blessé de longue durée, dans la liste des 25 joueurs inscrits.

Il devra donc patienter jusqu’à la phase à élimination directe pour rejouer en Europe.

Mais le dossier pourrait ne pas en rester là.
Selon Le Dauphiné Libéré, le FC Utrecht, adversaire de l’OL lors de la première journée, a déposé une plainte auprès de l’UEFA, estimant que la participation de Rachid Ghezzal n’était pas conforme au règlement. L’instance européenne confirme avoir ouvert une enquête disciplinaire.

Selon L’Équipe, l'UEFA aurait reconnu une erreur interne : l’inscription du joueur, validée après le 1er septembre, n’aurait pas dû l’être. Ghezzal ne serait pas le seul joueur concerné par cette confusion administrative.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Ligue Europa : l’OL veut retrouve de la confiance face au FC Bâle

LIRE PLUS

Les musées de la Loire en alerte après le cambriolage au Louvre

LIRE PLUS

Vigilance jaune au vent et à la pluie jeudi en Auvergne-Rhône-Alpes

LIRE PLUS

Le tram T6 entre en phase de tests entre Bron et Villeurbanne

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube