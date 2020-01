OL-Brest : la victoire ou la porte

L’Olympique Lyonnais accueille ce mercredi (18h45) le Stade Brestois 29 en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match, c’est ici.

Le contexte :

Mal en point en championnat (12ème), l’Olympique Lyonnais vient de démarrer l’année 2020 de la meilleure des manières en battant son voisin de Bourg-En-Bresse (7-0) en 32è de finale de la Coupe de France. Une victoire qui lance parfaitement le mois de janvier des Gones qui affrontent ce mercredi le Stade Brestois 29 en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Si Rudi Garcia ne peut toujours pas compter sur Léo Dubois et Youssouf Koné, Bertrand Traoré, suspendu ce week-end, fait son retour dans le groupe.

Dans un Groupama Stadium qui s’annonce assez creux, en raison notamment de l’horaire du match (18h45), les Lyonnais sont dans l’obligation de s’imposer afin de rejoindre les demi-finales de cette coupe et voir plus loin dans une compétition qu’ils ambitionnent de remporter. Ils n’ont pas le droit à l’erreur surtout face à un adversaire sur le papier plus faible qu’eux.

L’adversaire :

Six ans après sa dernière apparition en Ligue 1, le Stade Brestois 29 a fait son retour dans l’élite du football tricolore cette saison. Coachée par Olivier Dall’Oglio, l’équipe bretonne pointe à la quinzième place du championnat de France avec un bilan assez équilibré : 5 victoires, 7 nuls et 7 défaites, 21 buts marqués et 24 encaissés. Il faudra se méfier de l’attaquant Irvin Cardona, déjà auteur de trois buts cette saison en Ligue 1 et qui a inscrit le but décisif des Brestois lors de leur 16è de finale de la Coupe de la Ligue sur la pelouse de Metz. Brest avait battu Bordeaux (2-0) au tour précédent. Dimanche, Brest a été éliminé à Lorient (L2) après prolongation (2-1) en coupe de France.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’Il faut continuer comme ça, avec beaucoup de sérieux et de travail. J’espère que ce qui nous attend, c’est une qualification en demi-finales de la Coupe de la ligue. C’est ce qu’on vise. (…) Ce n’est qu’en enchainant les victoires que cela va nous permettre de donner la pleine mesure à cette équipe.’’

Olivier Dall’Oglio (ent Brest) : ‘’C’est un match de coupe de la ligue donc on est en gestion. Quand je vais mettre onze gars sur le terrain, ces onze joueurs et les dix-huit en tout sont là pour essayer de gagner le match. L’idée, c’est toujours de gagner. On a un championnat qui est important et chaque point pour nous compte, mais on n’est pas là pour aller à Lyon pour se faire trucider.’’

Le joueur à suivre :

Ciprian Tatarusanu doit assurer dans le but lyonnais. Annoncé titulaire pour la deuxième fois seulement de la saison – il avait joué un premier match avec l’OL lors du tour précédent contre Toulouse (4-1) – l’ancien gardien de Nantes devra être au niveau pour s’opposer aux tirs brestois. Désireux d’avoir du temps de jeu, le Roumain s’est montré honnête et professionnel en conférence d’avant-match: ‘’C’est normal que je ne sois pas content face à cette situation. C’est une situation bizarre. Mais ce n’est pas non plus une tragédie. Je vais tout faire pour jouer et changer cette situation.”

Tatarusanu : ”Difficile de ne pas jouer”

La statistique :

L’OL n’a plus atteint les demi-finales de la Coupe de la ligue depuis la saison 2013-2014. Cette année-là, les Lyonnais avaient perdu en finale contre le Paris Saint Germain (1-2). La saison dernière, les Gones s’étaient inclinés à domicile en quart de finale contre Strasbourg lors d’un match très faible techniquement (1-2).

Le tweet :

#OLSB29 J-1

Les 7 buts inscrits par l'OL au Groupama Stadium en Coupe de la Ligue pic.twitter.com/b7DEhfZIMz — Stade OL HD (@StadeOLHD) January 7, 2020

Julien Huët (avec Timothée De Fraguier)

OL-Brest, quart de finale de la coupe de la Ligue à vivre ce mercredi dès 18H30 en intégralité sur Tonic Radio. Rendez-vous également sur la page Facebook Tonic Radio pour vivre le match et après la rencontre pour le debrief avec notre journaliste en live vidéo.