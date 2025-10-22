play_arrow

Ligue Europa : l’OL veut retrouve de la confiance face au FC Bâle

Olympique Lyonnais- FC Bâle, troisième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 18h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Battus deux fois de suite en championnat, les Lyonnais retrouvent l’Europe ce jeudi soir avec la réception du FC Bâle pour la troisième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa. Une compétition dans laquelle l’OL réalise jusqu’ici un sans-faute, avec deux victoires en deux matchs, qui lui valent la cinquième place provisoire du classement général avant le début de cette troisième journée

L’occasion est belle pour les hommes de Paulo Fonseca de retrouver de la confiance, après une semaine marquée par des fragilités défensives et un manque d’efficacité offensive criant. Le coach portugais devrait d’ailleurs procéder à quelques ajustements, avec le retour attendu en défense de Moussa Niakhaté et certainement quelques innovations en attaque.

En face, Bâle avance à un rythme plus irrégulier en Europe, avec une victoire et une défaite. Les Suisses s’étaient inclinés à Fribourg (2-1) avant de battre Stuttgart (2-0) le 2 octobre. Mais attention : l’équipe est en pleine forme dans son championnat national, où elle pointe à la deuxième place après neuf journées (6 victoires, 3 défaites). Le week-end dernier, Bâle s’est imposé 3-0 contre Winterthur, avec un nouveau but de son capitaine Xherdan Shaqiri, ancien Lyonnais.

À 34 ans, le milieu offensif suisse vit une seconde jeunesse : 17 buts la saison passée, déjà 6 cette année en 11 matchs. Passé par l’OL lors de la saison 2021-2022 avant un détour par les États-Unis, l’ex-joueur de Liverpool sera évidemment très attendu pour son retour au Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais- FC Bâle, troisième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 18h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

OL-Bâle : Ghezzal finalement non qualifié en Ligue Europa

