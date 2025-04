OL, FCVB, ASVEL, LOU… l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais - Lille : samedi 21h05 - 28ᵉ journée de Ligue 1

L’OL accueille Lille ce samedi à 21h05 pour la 28ᵉ journée de Ligue 1. Battus 4-2 à Strasbourg le week-end dernier, les Gones affrontent un concurrent direct dans la course au podium et n’auront pas le droit à l’erreur. Mais rien n’est joué face à une équipe lilloise en manque de constance, avec deux défaites sur ses trois derniers matchs de championnat.OL / Lille, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio dès 21h05, avec Julien Huet et Max Maurice aux commentaires.

Pas de match ce week-end pour l'OL F en raison de la trêve internationale.

Châteauroux - FC Villefranche Beaujolais : vendredi 19h30 - 28ᵉ journée de National

28e journée de National au programme ce vendredi soir pour le FC Villefranche Beaujolais 10eme qui se déplace sur la pelouse de Châteauroux, la lanterne rouge du championnat. Les Caladois vont tenter de saisir l’opportunité de s'imposer ce soir après deux matchs nuls consécutifs. Coup d’envoi prévu à 19h30.

GOAL FC - Toulon : samedi 18h - 24ᵉ journée de National 2

Actuellement 15eme à seulement 3 points d'avance sur Genets d'Anglet dernier, le GOAL FC accueille Toulon ce samedi, actuel 8eme du championnat. Match prenable sur le papier pour les Goalois face à une équipe de Toulon qui reste sur trois défaites consécutives et un match nul. Coup d'envoi programmé samedi à 18h.

AS Saint-Priest - Jura Sud : samedi 18h - 24e journée de National 2

Après deux défaites de suite en championnat et une victoire enregistrée seulement sur ses 6 derniers matchs, les Sang et Or n'y arrivent plus. Mais l'AS Saint-Priest a encore l'occasion d'aller stopper cette mauvaise série face à Jura Sud, actuel 13eme du championnat. Coup d'envoi programmé ce samedi à 18h.

Basket :

ASVEL F - Flammes Carolo F : dimanche 15h15 - 22ᵉ journée de LFB

C'est le dernier match de la saison pour les lionnes de l'ASVEL qui ont rendez-vous avec le championnat ce dimanche avec la réception de Flammes Carolo aux Palais des Sports de Gerland pour la 22e journée de LFB. Un match ô combien important sur le papier pour les filles de l'ASVEL, actuellement 7eme qui ne comptent que 3 points de retard sur son adversaire direct, 5eme. Les lionnes vont tenter de finir l'année sur une victoire et ne pas rester sur ses 3 dernières défaites en championnat. Coup d'envoi programmé ce dimanche à 15h15.

Baskonia - ASVEL : vendredi 20h30 - 33e journée d'Euroligue

Avant de recevoir Saint-Quentin ce dimanche pour la 24e journée de Betclic Elite, les basketteurs villeurbannais sont en Espagne ce vendredi soir pour défier le Baskonia Vitoria en Euroligue. Les joueurs de Pierric Poupet vont tenter de continuer sur leur lancée, après leurs victoires face au Panatinaikos et face à Kaunas. Face aux Espagnols actuellement 15e, l’ASVEL, 14e, compte établir un nouveau record de victoires en Euroligue. Le coup d’envoi sera donné à 20h30.

Rugby :

LOU - Sharks : dimanche 18h30 - 8eme de finale de la Challenge Cup

Pas de TOP 14 ce week-end pour les hommes de Karim Ghezal qui ont rendez-vous avec la Challenge Cup avec la réception des Sud-africains des Sharks pour les 8eme de finale. Un match qui ne doit pas être pris à la légère pour les Rouge et Noir qui ont la possibilité de se qualifier pour les quarts en cas de succès. En revanche, le LOU fera sans ses blessés récents (Cedate Gomes Sa, Jermaine Ainsley, Martin Page Relo, Davit Niniashvili ), mais aussi Beka Saginadze qui a un petit problème à l’épaule. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce dimanche à 18h30.

Pas de match pour le CS Bourgoin-Jallieu ce week-end qui jouera son dernier match de la saison le week-end prochain, ce sera le vendredi 11 avril à l'extérieur face à Tarbes Pyrénées pour la 25e journée de Nationale.

R.H