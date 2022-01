OL Féminin : 26 joueuses retenues pour le stage en Espagne, Le Sommer, Marozsan et Bouhaddi de retour

Sonia Bompastor a décidé de s’appuyer sur 26 joueuses de son groupe professionnel pour le stage en Espagne auquel va participer l’OL Féminin, dont l’effectif, contrairement à celui de l’équipe masculine, est préservé de cas positifs au Covid.

Les Lyonnaises vont effectuer ce stage de cohésion à partir de ce lundi et jusqu’au vendredi 7 janvier dans la province de Gérone, située au nord-est de l’Espagne.

À cette occasion, Sarah Bouhaddi, Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsan, la gardienne et l’attaquante internationales Françaises, ainsi que la milieu internationale Allemande, ont effectué leur retour à l’entraînement sous les couleurs de l’OL, elles qui avaient été prêtées six mois à la franchise américaine OL Reign.