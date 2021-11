OL : Juninho évoque son éventuel départ du club prévu l’été prochain

Invité de l’émission Rothen s’enflamme mercredi sur RMC, Juninho, le directeur sportif de l’OL, a fait une sortie choc dans laquelle il a évoqué son avenir et affirmé que cette saison devrait être sa dernière au club.

Arrivé à l’été 2019 à la plus grande joie des fans et suiveurs du club, l’ancien milieu de terrain emblématique de l’OL a indiqué lors de l’émission qu’il espérait « bien finir la saison, et, à la fin, normalement, c’est fini ». Une déclaration fracassante que détaille le Brésilien, qui explique être usé mentalement.

« J’avais dit trois ans. […] À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c’était pour trois saisons » a-t-il indiqué, avant d’affirmer. « Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n’est pas une menace. On est des adultes. J’aime le club, j’ai beaucoup de respect pour le président, l’institution. J’ai de la gratitude mais j’ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l’oublier non plus. J’ai l’habitude de parler de ce que le club m’a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J’ai envie de me reposer un peu. »

Un nouveau départ dans le costume d’entraîneur ?

Surtout, Juninho ne porte pas le costume qu’il souhaiterait. Celui que brigue l’actuel directeur sportif de l’OL est plutôt celui d’entraîneur, comme il l’a confirmé pendant cet entretien : « C’est dans ma tête. J’aime le foot, l’entraînement, la tactique, j’aime discuter. Mais comme je n’ai pas de diplôme d’entraîneur aujourd’hui, je n’ai pas le droit de travailler en Europe. Mais j’ai le droit de travailler dans d’autres pays ».

Une tentation à laquelle il pourrait céder en fin de la saison : « Dans la vie, on n’a jamais tout ce qu’on veut. Si c’est possible et que j’ai l’opportunité, je vais essayer. Je préfère essayer et ne pas réussir, plutôt que de me dire dans dix ans : pourquoi n’ai-je pas essayé ? J’ai peur de beaucoup de choses mais pas d’essayer ». Des propos qui auront très sûrement l’effet d’une bombe.