OL : Le Paris FC pour lancer une série infernale

Paris FC - Olympique Lyonnais, 10e journée de Ligue 1, mercredi 21 heures 05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.



L’Olympique Lyonnais replonge déjà dans le vif du sujet.

Trois jours après sa victoire arrachée face à Strasbourg (2–1), l’OL se déplace ce mercredi sur la pelouse du Paris FC pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Ce sera le premier de trois déplacements consécutifs pour les Lyonnais : dimanche à Brest, puis jeudi prochain à Séville pour affronter le Betis en Ligue Europa, avant de recevoir le Paris-Saint-Germain au Groupama Stadium.

Au classement, l’OL est désormais quatrième, relancé par son succès contre Strasbourg grâce à un but d’Afonso Moreira, qui aura désormais la lourde tâche de remplacer Malick Fofana, victime d’une grave blessure à la cheville et absent plusieurs mois.

En face, le Paris FC reste sur une défaite à domicile contre Nantes (1–2) et pointe à la 11e place avec 10 points, soit huit de moins que l’OL.À domicile, les Parisiens ont gagné contre Metz (3–2) et Lorient (2–0), mais se sont inclinés face à Strasbourg (2–3) et Nantes (1–2) : une équipe sérieuse, mais prenable à Jean Bouin.

De son côté, Lyon reste en déplacement sur une défaite à Nice (3–2), mais a déjà montré sa solidité à l'extérieur, avec des succès 1-0 à Lille et à Lens.

Paris FC - Olympique Lyonnais, 10e journée de Ligue 1, mercredi 21 heures 05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.