play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

OL : Le Paris FC pour lancer une série infernale

Paris FC - Olympique Lyonnais, 10e journée de Ligue 1, mercredi 21 heures 05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais replonge déjà dans le vif du sujet.

Trois jours après sa victoire arrachée face à Strasbourg (2–1), l’OL se déplace ce mercredi sur la pelouse du Paris FC pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Ce sera le premier de trois déplacements consécutifs pour les Lyonnais : dimanche à Brest, puis jeudi prochain à Séville pour affronter le Betis en Ligue Europa, avant de recevoir le Paris-Saint-Germain au Groupama Stadium.

Au classement, l’OL est désormais quatrième, relancé par son succès contre Strasbourg grâce à un but d’Afonso Moreira, qui aura désormais la lourde tâche de remplacer Malick Fofana, victime d’une grave blessure à la cheville et absent plusieurs mois.

En face, le Paris FC reste sur une défaite à domicile contre Nantes (1–2) et pointe à la 11e place avec 10 points, soit huit de moins que l’OL.À domicile, les Parisiens ont gagné contre Metz (3–2) et Lorient (2–0), mais se sont inclinés face à Strasbourg (2–3) et Nantes (1–2) : une équipe sérieuse, mais prenable à Jean Bouin.

De son côté, Lyon reste en déplacement sur une défaite à Nice (3–2), mais a déjà montré sa solidité à l'extérieur, avec des succès 1-0 à Lille et à Lens.

Paris FC - Olympique Lyonnais, 10e journée de Ligue 1, mercredi 21 heures 05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Un niveau record : 36 % des ménages sont en difficulté pour payer leurs factures

LIRE PLUS

« S’ils disent non, on coule » : à Firminy, un couple lutte pour sauver son épicerie de nuit

LIRE PLUS

Muriel Robin au programme des 37ème Rencontres du cinéma à Beaurepaire

LIRE PLUS

Meurtre d’Arshur Sarnaya, le pôle antiterrorisme saisi

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube