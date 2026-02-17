play_arrow

Aller à l'album
    Lyon 98.4 FM

    Villefranche 94.7 FM

    Bourgoin 97.8 FM

    Vienne 95.1 FM

    Lyon et Région DAB+

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

    Saint-Étienne DAB+

    Grenoble DAB+

    Avignon DAB+

    Marseille DAB+

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

    Webradio Tonic Radio Latino

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

    Webradio Tonic Radio funk soul

    Webradio Tonic Radio français

    Webradio Tonic Radio clubbing

    Webradio Tonic Radio Love

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

    Webradio Tonic Radio Urban

OL : le succès de Paulo Fonseca ne réécrit pas l’histoire de Pierre Sage

Paulo Fonseca réalise un travail remarquable à l’Olympique Lyonnais. L’équipe a retrouvé de la rigueur, une exigence collective, une identité claire dans le jeu. On sent une méthode, une direction, une cohérence. Et les résultats sont époustouflants avec la série en cours de 13 victoires d'affilées toutes compétitions confondues.

Pour autant, cela ne m’amène pas à réécrire ce que je pensais il y a un an au moment du départ de Pierre Sage. Son travail aujourd’hui à Lens confirme qu’il est, lui aussi, un excellent entraîneur. Sa capacité à structurer un groupe, à faire progresser ses joueurs et à installer une dynamique durable saute aux yeux.

Le football n’est pas toujours une opposition binaire. Ce n’est pas l’un ou l’autre. Lyon a un très bon coach. Lens en a un aussi. Et reconnaître la réussite actuelle de Fonseca n’enlève rien au talent de Sage.

Vivement maintenant la confrontation entre les deux le 5 mars en quart de finale de la coupe de France à Décines. Puis le 16 mai pour la dernière journée du championat. Avec - qui sait - le titre ou la deuxième place en jeu ?

Julien Huët

