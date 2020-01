OL-Lille : On veut le Stade de France!

L’Olympique Lyonnais accueille Lille ce mercredi (21h10) en demi-finale de la coupe de la Ligue. Neuf mois après son échec à domicile au même stade contre Rennes (2-3) en coupe de France, l’OL n’a pas le droit de rater de nouveau une telle opportunité de rallier le Stade de France.

Le contexte :

L’OL vient d’enchainer quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un dernier succès explosif sur la pelouse de Nantes (4-3), en seizième de finale de la Coupe de France. Encore en lice dans quatre compétitions, Les hommes de Rudi Garcia, dans une bien meilleure forme qu’en 2019, espèrent poursuivre leur bonne dynamique.

Dans le sillage d’un Moussa Dembélé systématiquement buteur depuis le début de l’année, les Lyonnais veulent s’offrir une première finale en Coupe de la ligue depuis 2014. Défait cette année-là contre le PSG, l’OL vise la sixième finale de son histoire dans cette compétition. Mais attention, Lyon reste sur six matchs consécutifs sans victoire contre le LOSC.

L’adversaire :

Le LOSC est cinquième de Ligue 1 avec deux points d’avance sur l’OL. Les Lillois, coachés par Christophe Galtier depuis 2017, sont encore en lice dans trois compétitions. Ils ont été s’imposer à Gonfreville dimanche (2-0) en seizième de finale de la Coupe de France. Buteur contre cette équipe de National 3, Victor Osimhen a déjà signé quinze réalisations et délivré cinq passes décisives cette saison en vingt-sept matchs. Les défenseurs lyonnais devront se méfier de la pépite nigériane.

Les déclarations :

Christophe Galtier (ent. Lille) : ‘’L’OL de décembre n’est pas celui de janvier. Tirer Lyon à Lyon n’est évidemment pas un bon tirage. Surtout face à une équipe qui monte en puissance. On joue une place pour une finale au Stade de France. C’est quelque chose qui ne se présente pas souvent dans une carrière. L’objectif est de se qualifier. Mes joueurs doivent saisir cette opportunité. Ne pas avoir de regrets, de craintes.’’

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’Je pense que les joueurs ont tous envie d’emmener nos supporters au stade de France, mais pour y arriver, il faut sortir Lille de cette compétition. On marque beaucoup de buts, il faut continuer. Les joueurs sont récompensés de leur travail. La coupe est toujours une compétition particulière. Quand on joue les uns pour autres, on devient redoutables.’’

Rudi Garcia et les Lyonnais veulent remporter un titre

Le joueur à suivre :

Buteur à deux reprises en 2020, Martin Terrier a profité du collectif retrouvé pour se relancer. Motivé pour gagner un titre avec l’OL, il a affiché son optimisme en conférence de presse : ’’On est dans une bonne dynamique. Il faut enchainer. Il y a une finale au stade de France à aller chercher.’’ L’attaquant est regonflé à bloc avant cette demi-finale : ‘’Je me sens mieux depuis ce début d’année. J’ai conscience de mes qualités et je suis confiant sur le reste de la saison.’’

La statistique :

Dans son histoire, l’OL n’a jamais été éliminé demi-finales de la Coupe de ligue. À cinq reprises, les Gones ont réussi à filer en finale. Leur dernière victoire à ce stade de la compétition date de la saison 2013-2014 lorsque les Lyonnais avaient battu Troyes (2-1).

Le tweet :

