OL – Lorient : l’avant-match

L’OL reçoit Lorient ce samedi (21h) à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1.

A Slimani de jouer

Moussa Dembélé forfait « plusieurs semaines », Islam Slimani a une chance à saisir à la pointe de l’attaque lyonnaise. Pour Peter Bosz, l’Algérien est « un joueur intelligent, avec beaucoup d’expérience, capable de très bien garder le ballon ». Présent en conférence de presse, l’intéressé a affiché son habituel enthousiasme : « Le coach nous demande de presser tout le temps, je pense que ça correspond à mes qualités, de servir de point d’appui. » Et les buts alors ? « Un attaquant veut toujours marquer mais je suis d’abord un joueur d’équipe : je préfère presser, récupérer un ballon et que l’équipe gagne, c’est plus important pour moi. » Peter Bosz n’oublie toutefois pas l’essentiel : « Il peut marquer des buts aussi, c’est important pour un avant-centre. »

#Slimani💬 : "Mon jeu de tête mon point fort ? Ah, non, pas du tout (rires). Je sais me servir de la tête, j'ai marqué des buts mais ça ne veut pas dire que je suis un joueur de tête. C'est bien si c'est une arme mais je crois que je ne suis pas juste un joueur de tête." — Inside Gones (@InsideGones) September 24, 2021

Lorient est très bien parti

Après sept journées, les Merlus pointent même à la cinquième place, une longueur devant l’OL. Auteur d’un bon nul à Reims dimanche (0-0) puis d’une victoire devant Nice (1-0) mercredi, les hommes de Christophe Pélissier arrivent sans pression à Décines : « On a très bien entamé cette semaine mais on est toujours plus ambitieux et on va essayer de faire un résultat à Lyon », explique l’entraîneur.

🎙️ "Attention à dire que ce match n'est que du bonus"



🟠⚫ #Ligue1 : Sur un nuage en ce début de saison, le FC Lorient négocie un voyage sans pression à Lyon. Mais Christophe Pélissier met en garde face à un tel raisonnement @FCLorient #OLFCL #FBSport



➡️ https://t.co/XnsHLLS1Px pic.twitter.com/tgHo32wDuX — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) September 24, 2021

La statistique Opta

Lyon reste sur deux victoires d’affilée à domicile en Ligue 1 (3-1 contre Strasbourg puis Troyes) pour la première fois depuis janvier-février dernier. L’OL n’a plus fait mieux depuis octobre-novembre dernier (3).

Julien Huët

