OL-Lorient : l’Olympique Lyonnais veut que le carton rouge d’Emerson soit retiré

Sanctionné d’un carton rouge, synonyme d’expulsion et de suspension, extrêmement sévère pour un contact supposé avec un Enzo Le Fée, qui avait totalement manqué son contrôle et dont l’action n’aurait mené à rien, le défenseur gauche italien Emerson a le soutien de ses dirigeants. Et pour cause, ces derniers souhaitent un retrait du carton rouge qui lui a été appliqué lors de la rencontre face à Lorient et ont ainsi réalisé une demande auprès de la Ligue Professionnelle de Football.

Après un match face au PSG où l’arbitre avait accordé injustement un penalty à Neymar et n’avait pas distribué de carton rouge, à priori inévitable, à Di Maria, ainsi qu’une performance arbitrale une nouvelle fois médiocre face à Troyes dans la foulée, le match qui opposait Lyonnais et Merlus s’est inscrit dans la lignée d’une série de rencontres où l’OL a été floué par les décisions du corps arbitrale. En espérant que ce ne soit pas une nouvelle fois le cas ce jeudi face à Brondby à 18h45 en Europa League et ce dimanche à 21h lors du derby à Saint-Étienne.