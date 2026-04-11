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OL – Lorient : une victoire indispensable pour relancer la machine

Olympique Lyonnais - FC Lorient, 29e journée de Ligue 1. Dimanche 20h45. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique lyonnais n’a plus le choix. Dimanche soir, au Groupama Stadium, les joueurs de Paulo Fonseca reçoivent Lorient avec une seule obligation : gagner. Après pratiquement deux mois sans succès (dernière victoire le 15 février contre Nice), l’OL doit impérativement relancer la machine à l’approche du sprint final.

Le contexte est simple. Lyon reste englué dans une dynamique négative, avec une série de six matchs sans victoire en L1 (9 TCC) qui a freiné sa progression au classement. À six journées de la fin, chaque point compte, et surtout chaque occasion de se relancer devient précieuse. Face à un adversaire a priori à sa portée, l’OL devra montrer un tout autre visage que celui affiché ces dernières semaines.

Sur le papier, la réception de Lorient apparaît comme une opportunité. Neuvièmes, les Merlus n’ont plus grand-chose à jouer dans ce championnat. Ni menacés par la relégation, ni réellement en course pour l’Europe, ils abordent cette fin de saison sans pression particulière. Une situation qui peut cependant les rendre dangereux.

Car Lorient a déjà prouvé qu’il pouvait poser des problèmes à des équipes mieux classées. Les Bretons ont battu Lens (2-1) lors de la 26e journée, et ont également ramené un point de Lille (1-1, 25e journée). Une équipe capable de se transcender sur un match, même si sa dynamique récente reste fragile, avec une seule victoire lors des sept dernières journées.

Pour Lyon, l’enjeu dépasse largement ce seul match. Il s’agit de retrouver de la confiance, du rythme et des certitudes, notamment sur le plan offensif. Trop souvent en difficulté dans les trente derniers mètres, l’OL devra se montrer beaucoup plus inspiré et efficace pour espérer l’emporter.

Le Groupama Stadium devra aussi jouer son rôle. Dans un moment délicat, le soutien du public pourrait peser dans la balance et aider les Lyonnais à retrouver un peu d’élan.

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