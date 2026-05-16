OL Lyonnes défie Nantes ce samedi avec le retour d’Ada Hegerberg

OL Lyonnes joue ce soir à 18h face au FC Nantes, en demi-finale des play-offs de Première Ligue.Environ 6 000 spectateurs sont espérés au Parc OL pour ce match, avec une bonne nouvelle côté lyonnais : Ada Hegerberg est de retour dans le groupe.
L.T
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OL Lyonnes joue ce soir à 18h face au FC Nantes, en demi-finale des play-offs de Première Ligue.Environ 6 000 spectateurs sont espérés au Parc OL pour ce match, avec une bonne nouvelle côté lyonnais : Ada Hegerberg est de retour dans le groupe.
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