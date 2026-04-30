OL Lyonnes : le club attend du soutien pour le match retour de Ligue des Champions

L'OL Lyonnes espère faire le plein ce samedi après-midi pour sa demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal. Le club vise la barre des 20 000 spectateurs au stade, alors que 15 000 billets ont déjà trouvé preneur pour ce choc européen.
F.N
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L'OL Lyonnes espère faire le plein ce samedi après-midi pour sa demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal. Le club vise la barre des 20 000 spectateurs au stade, alors que 15 000 billets ont déjà trouvé preneur pour ce choc européen.
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