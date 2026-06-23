OL : Michele Kang va reprendre le contrôle du club et tourner la page Eagle Football

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce mardi qu'un accord avait été trouvé entre Eagle Bidco et Michele Kang pour le rachat de 87,8 % du capital d'Eagle Football Group, la société mère de l'OL.

Si l'opération est finalisée, la femme d'affaires américaine deviendra l'actionnaire de contrôle du club lyonnais. Michele Kang s'est engagée à reprendre la dette des principaux prêteurs et à injecter jusqu'à 75 millions d'euros dans le groupe.

L'un des points majeurs de cette opération est que l'Olympique Lyonnais quitterait alors le groupe Eagle Football pour redevenir OL Groupe, comme avant l'arrivée de John Textor. Le club resterait toutefois coté en bourse.

Michele Kang conserverait la présidence du club tandis que Michael Gerlinger resterait directeur général. L'OL continuerait également d'être géré séparément d'OL Lyonnes.

La réalisation de l'opération reste désormais conditionnée au maintien administratif de l'OL en Ligue 1 par la DNCG, qui s'apprête à auditionner Michele Kang.