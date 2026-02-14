play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Kids Tonic live

OL-Nice : l’OL en quête d’une 13e victoire pour conforter sa 3e place

Olymique Lyonnais - OGC Nice, dimanche 20h45, 22e journée de Ligue 1. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais reçoit l’OGC Nice avec un objectif clair : prolonger sa série et consolider sa place sur le podium. Avant le début de cette 22e journée, l’OL était 3e avec 42 points, Nice 14e avec 23 unités.

Une dynamique exceptionnelle côté lyonnais

Lyon a remporté chacun de ses six derniers matches en Ligue 1. Il s’agit de sa meilleure série depuis mars-mai 2018, lorsque les Gones avaient enchaîné huit succès. Un contraste saisissant : avant cette série, l’OL ne comptait que deux victoires lors de ses neuf précédentes rencontres (3 nuls, 4 défaites).

Au-delà des chiffres, c’est la solidité collective qui impressionne. Même dans la difficulté, les hommes de Paulo Fonseca trouvent les ressources pour s’imposer. En cas de succès face à Nice, Lyon signerait une treizième victoire consécutive toutes compétitions confondues et renforcerait encore sa position dans la course à la Ligue des champions.

Le retour de Claude Puel à Lyon

En face, Nice arrive avec un nouvel élan depuis l’arrivée de Claude Puel début 2026. L’ancien entraîneur de l’OL a redressé la barre : 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites toutes compétitions confondues, et une série actuelle de trois matches sans défaite.

Ce rendez-vous aura aussi une dimension symbolique pour Puel. Il va diriger son 658e match sur un banc de Ligue 1 et égaler Albert Batteux à la troisième place des entraîneurs les plus capés de l’histoire du championnat, derrière Guy Roux et Kader Firoud.

Mettre l'OM à cinq points

Si l’écart au classement est net, Nice reste une équipe en regain de confiance et capable de poser des problèmes. Pour Lyon, l’enjeu est double : confirmer une dynamique impressionnante et continuer marquer les esprits dans l'actuel duel pour l'OM avec la troisième place. Avec une victoire, l'OL reléguerait l'OM (2-2 contre Strasbourg samedi) à cinq longueurs.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS
Le Président de la République française s'exprimera ce soir à 20h.

Lyon : le président de la République réagi après la mort de Quentin

LIRE PLUS

Bourgoin-Jallieu : la Fédération des antennes-relais Drôme Ardèche Isère a réalisé ce jeudi des mesures de rayonnements électromagnétiques

LIRE PLUS

Villefontaine : une femme de 87 ans est décédée après l’incendie de son appartement

LIRE PLUS

Le CSBJ s’est incliné 32 à 14 sur la pelouse de Massy

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube