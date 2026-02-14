OL-Nice : l’OL en quête d’une 13e victoire pour conforter sa 3e place

Olymique Lyonnais - OGC Nice, dimanche 20h45, 22e journée de Ligue 1. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais reçoit l’OGC Nice avec un objectif clair : prolonger sa série et consolider sa place sur le podium. Avant le début de cette 22e journée, l’OL était 3e avec 42 points, Nice 14e avec 23 unités.

Une dynamique exceptionnelle côté lyonnais

Lyon a remporté chacun de ses six derniers matches en Ligue 1. Il s’agit de sa meilleure série depuis mars-mai 2018, lorsque les Gones avaient enchaîné huit succès. Un contraste saisissant : avant cette série, l’OL ne comptait que deux victoires lors de ses neuf précédentes rencontres (3 nuls, 4 défaites).

Au-delà des chiffres, c’est la solidité collective qui impressionne. Même dans la difficulté, les hommes de Paulo Fonseca trouvent les ressources pour s’imposer. En cas de succès face à Nice, Lyon signerait une treizième victoire consécutive toutes compétitions confondues et renforcerait encore sa position dans la course à la Ligue des champions.

Le retour de Claude Puel à Lyon

En face, Nice arrive avec un nouvel élan depuis l’arrivée de Claude Puel début 2026. L’ancien entraîneur de l’OL a redressé la barre : 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites toutes compétitions confondues, et une série actuelle de trois matches sans défaite.

Ce rendez-vous aura aussi une dimension symbolique pour Puel. Il va diriger son 658e match sur un banc de Ligue 1 et égaler Albert Batteux à la troisième place des entraîneurs les plus capés de l’histoire du championnat, derrière Guy Roux et Kader Firoud.

Mettre l'OM à cinq points

Si l’écart au classement est net, Nice reste une équipe en regain de confiance et capable de poser des problèmes. Pour Lyon, l’enjeu est double : confirmer une dynamique impressionnante et continuer marquer les esprits dans l'actuel duel pour l'OM avec la troisième place. Avec une victoire, l'OL reléguerait l'OM (2-2 contre Strasbourg samedi) à cinq longueurs.