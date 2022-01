OL-OM aura bien lieu ce mardi 1er février

Alors que le match aurait initialement dû se jouer le 21 novembre dernier, la partie comptant pour la 14e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se jouera ce mardi 1er février à huis-clos au Groupama Stadium. Pour rappel, le match avait été interrompu par un jet de projectile d’un “supporter” sur Dimitri Payet au moment de tirer un corner.

Le match avait donc été interrompu et la commission de discipline avait décrété que le match serait à rejouer sans spectateurs dans les tribunes, en plus d’avoir retiré un point ferme au classement à l’Olympique Lyonnais. Restait désormais à savoir quand ce match serait reprogrammé.

Et l’issue dépendait du match de Coupe de France hier au soir entre l’OM et Montpellier en 8es de finale. Si les Phocéens se qualifiaient, alors la partie se jouerait ce mardi 1er février, si c’était les joueurs d’Olivier Dall’Oglio qui passaient au tour suivant, alors la rencontre aurait eu lieu le 10 février prochain. Les hommes de Jorge Samapoli s’étant imposés à la séance de tirs au but, le match aura bel et bien lieu ce mardi à 21h.

Pour rappel, les internationaux brésiliens ne pourront pas être présents pour cette échéance puisqu’ils sont en sélection. Cela concerne Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes (qui devrait quitter le club pour Newcastle incessamment sous peu) pour l’Olympique Lyonnais, et Gerson du côté de l’Olympique de Marseille.