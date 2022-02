OL / OM : Un Olympico sous haute tension

Le choc tellement attendu opposant les Lyonnais et les Marseillais aura lieu ce mardi soir au Groupama Stadium. Après plusieurs mois de polémique depuis le jet d’une bouteille d’un supporter lyonnais sur Payet, les deux équipes vont enfin pouvoir se rencontrer.

71 jours après l’arrêt du match à la suite de cet incident, le club de Jean-Michel Aulas retrouve l’un de ses plus historiques ennemis. Alors que de nombreuses polémiques ont eu lieu après la rencontre, la LFP avait finalement choisi de sanctionner Lyon. En effet, le club rhodanien a été pénalisé d’un point au championnat et d’un huis clos (lors de la réception face à Reims). La ligue a ensuite pris la décision de rejouer la rencontre dans un stade vide ce mardi 1er février.

Depuis le 21 novembre la situation a beaucoup changé pour ces deux clubs, là où l’OM est arrivé à trouver une réelle stabilité avec notamment une victoire historique à Bordeaux, Lyon a eu un parcours en dents de scie avec seulement 10 points pris sur les 21 possibles. Mais les joueurs de Peter Bosz restent sur une victoire importante face aux voisins stéphanois.

La nouvelle date de la rencontre arrive aussi après des mercatos réussis pour les deux clubs. Chez les sudistes, ce mois de janvier a été marqué par l’arrivée du buteur Cédric Bakambu (déjà buteur lors de la victoire 2-0 face à Lens). De leur côté les coéquipiers d’Aouar ont connu des dernières heures de mercato très mouvementé avec le retour du gone Ndombele et l’arrivée de Romain Faivre.

Le club de Jean-Michel Aulas classé à la 11e place de la Ligue 1 devra faire avec un grand nombre d’absent face à des Marseillais sur de leur force et en pleine confiance qui essayeront de gagner pour devenir le dauphin du PSG. En effet, l’effectif lyonnais est énormément réduit avec les absences et blessures de 8 joueurs majeurs : Toko-Ekambi (CAN), Paqueta (Brésil), Denayer (cheville), Da Silva (suspendu), Kadewere (suspendu), Aouar (blessé), Dembélé (Covid), Slimani (transféré).

Le dénouement de ce long fiasco aura lieu ce mardi soir à 21h dans un Groupama Stadium vide.