OL-PSG devant 5 000 supporters seulement

À quelques jours de la confrontation face au Paris-Saint-Germain, le préfet vient d’annoncer que la jauge de seulement 5 000 supporters contre laquelle se battait l’Olympique Lyonnais, a été maintenue.

Pour l’Olympique Lyonnais cette décision est absurde puisque les stades ne possèdent pas la même capacité d’accueil et qu’avec une enceinte comme le Groupama Stadium, il est facile de respecter la distanciation sociale même avec 20 000 supporters.

L’un des problèmes majeurs pour le club de Jean-Michel Aulas, c’est que ce dernier possède 20 000 abonnés, et qu’il est impossible de faire un choix parmi tous ces fidèles. Pour Xavier Pierrot, le directeur général adjoint de l’OL, en charge du stade de l’Olympique lyonnais à Décines, “comme la jauge est maintenue, le club va privilégier ses partenaires économiques qui les ont accompagnés depuis deux ans”.

Ensuite, Xavier Pierrot a souhaité démentir la fake news qui insinuait que le club préférait jouer un match à huis clos que de l’ouvrir pour seulement 5000 personnes. Le directeur adjoint avait annoncé il y a quelques jours qu’ “en cas de restriction à 5000, trois des quatre tribunes seront fermées dimanche et on regroupera les personnes autorisées à venir au sein de la tribune ouest”.

Cette jauge va donc s’appliquer pour les réceptions des prochains matches du club qui ne sont autres que le Paris Saint-Germain et le rival historique, l’AS Saint-Etienne. Au delà du manque de spectacle, le club redoute des pertes financières qui se chiffrent à plusieurs millions d’euros.

La décision d’instaurer d’une jauge de seulement 5 000 personnes dans les stades ne fait pas réagir seulement le club rhodanien. En effet, lors du match de la Coupe de France opposant les clubs de Lens et de Lille, les supporters lensois se sont entassés dans une seule tribune, afin de contester la jauge.