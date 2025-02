OL-PSG : les Gones peuvent-ils faire tomber l’ogre parisien ?

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 23e journée de L1, dimanche 20 heures 45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio

Dimanche soir, le Groupama Stadium accueillera près de 60 000 spectateurs pour le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Ce sera la 111e confrontation entre les deux clubs, et l’OL espère être la première équipe cette saison à faire tomber le PSG en Ligue 1.

Un PSG dominateur et invaincu

Le PSG est en grande forme cette saison et reste invaincu en championnat. L’équipe de Luis Enrique a remporté 10 matchs et concédé un nul face aux équipes du top 10, avec une moyenne de 2,8 points par rencontre contre ces adversaires. Paris impressionne également sur le plan offensif, comme en témoignent récemment les 15 buts inscrits en trois matchs face à Brest.

En Ligue 1, les confrontations récentes sont largement en faveur du club de la capitale. Lors des 15 dernières rencontres entre les deux équipes, le PSG s’est imposé à 13 reprises, contre seulement 2 victoires lyonnaises.

Les raisons d’y croire pour l’OL

L’OL, malgré un début de saison difficile, affiche un regain de forme. L’équipe reste invaincue à domicile depuis sept matchs en championnat (5 victoires, 2 nuls), une série qui remonte à la saison 2020-2021. Lyon peut aussi s’appuyer sur un historique favorable : depuis 2011-2012, c’est l’équipe qui a battu le plus souvent le PSG à domicile en Ligue 1 (4 fois).

L'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, qui a travaillé sur l’organisation défensive de son équipe, est conscient de la difficulté de la tâche : "On aborde le match avec une grande détermination. C’est une opportunité pour nous de montrer notre qualité et la progression de l’équipe. On travaille beaucoup. Le PSG est l’équipe la plus forte, ils ont un véritable collectif. ils pressent haut. On sait qu’il s’agit d’une des meilleures équipes d’Europe, ça sera difficile pour nous, mais j’ai de la confiance et nous sommes très motivés. Nous devrons être à fond et faire un match parfait."



Rayan Cherki, auteur de 48 passes ayant brisé la ligne défensive adverse cette saison, sera encore une fois très attendu dans ce match au sommet. Comme Corentin Tolisso qui espère sans doute profiter de ce match pour continuer de taper très fort à la porte de l'équipe de France.

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 23e journée de L1, dimanche 20 heures 45.