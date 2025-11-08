OL-PSG : un choc avant la trêve

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 12e journée de Ligue 1, samedi 21h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Ce dimanche soir (20h45), l’Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium en clôture de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Un véritable choc avant la trêve internationale.

Présent en conférence de presse d’avant-match ce samedi, Paulo Fonseca a livré son ressenti sur cette affiche attendue : « C’est un match durant lequel on devra peut-être passer plus de temps sans ballon, mais quand nous l’aurons, nous voudrons avoir la possibilité d’attaquer. L’important sera d’être équilibrés sans ballon. C’est un match contre la meilleure équipe d’Europe. »

L’entraîneur lyonnais a également reconnu la difficulté de la préparation : « Nous n’avons pas le temps de travailler comme nous voudrions avant un tel rendez-vous. C’est un match qui nous oblige à faire plus, à voir plus. Mais c’est aussi un match qui motive davantage. »

Côté effectif, Fonseca devra composer avec plusieurs absences. Hans Hateboer et Abner Vinicius sont suspendus, tandis que Pavel Sulc, meilleur buteur du club (5 buts), est forfait en raison d’une blessure à l’ischio. Le capitaine Corentin Tolisso reste, lui, incertain pour être dans le onze de départ après avoir manqué la rencontre de Ligue Europa face au Betis Séville (2-0).

Avec 20 points après 11 journées, l’OL occupait la 6ᵉ place du classement avant le coup d'envoi de cette journéee, à quatre longueurs du PSG, leader. Paris reste sur une défaite à domicile face au Bayern Munich (1-2) mardi en Ligue des champions, et se présente amoindri par les blessures d’Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes.

De son côté, Luis Enrique s’attend à un beau duel : « L’idéal est de gagner face à une bonne équipe et un très bon entraîneur que j’aime. C’est le moment de montrer notre résilience. »

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 12e journée de Ligue 1, samedi 21h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.