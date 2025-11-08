play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

OL-PSG : un choc avant la trêve

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 12e journée de Ligue 1, samedi 21h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Ce dimanche soir (20h45), l’Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium en clôture de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Un véritable choc avant la trêve internationale.

Présent en conférence de presse d’avant-match ce samedi, Paulo Fonseca a livré son ressenti sur cette affiche attendue : « C’est un match durant lequel on devra peut-être passer plus de temps sans ballon, mais quand nous l’aurons, nous voudrons avoir la possibilité d’attaquer. L’important sera d’être équilibrés sans ballon. C’est un match contre la meilleure équipe d’Europe. »

L’entraîneur lyonnais a également reconnu la difficulté de la préparation : « Nous n’avons pas le temps de travailler comme nous voudrions avant un tel rendez-vous. C’est un match qui nous oblige à faire plus, à voir plus. Mais c’est aussi un match qui motive davantage. »

Côté effectif, Fonseca devra composer avec plusieurs absences. Hans Hateboer et Abner Vinicius sont suspendus, tandis que Pavel Sulc, meilleur buteur du club (5 buts), est forfait en raison d’une blessure à l’ischio. Le capitaine Corentin Tolisso reste, lui, incertain pour être dans le onze de départ après avoir manqué la rencontre de Ligue Europa face au Betis Séville (2-0).

Avec 20 points après 11 journées, l’OL occupait la 6ᵉ place du classement avant le coup d'envoi de cette journéee, à quatre longueurs du PSG, leader. Paris reste sur une défaite à domicile face au Bayern Munich (1-2) mardi en Ligue des champions, et se présente amoindri par les blessures d’Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes.

De son côté, Luis Enrique s’attend à un beau duel : « L’idéal est de gagner face à une bonne équipe et un très bon entraîneur que j’aime. C’est le moment de montrer notre résilience. »

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 12e journée de Ligue 1, samedi 21h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

OL – PSG : un vrai coup à jouer pour les Gones

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Projet d’attentat : trois femmes interpellées

LIRE PLUS

Villefranche-sur-Saône : Blédina, la Région appelle à des solutions pour les employés

LIRE PLUS

Le funiculaire est à l’arrêt, reprise prévue dimanche

LIRE PLUS
Élan Chalon Basket

Derby ce soir pour l’Élan Chalon contre la JDA Dijon

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube