OL – Strasbourg : Guimaraes titulaire ou remplaçant, l’OL n’a pas le choix

L’Olympique Lyonnais reçoit le Racing Club de Strasbourg ce dimanche (15h) pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match, c’est ici.

Le contexte :

Vainqueurs de l’OM en milieu de semaine en quart de finale de la Coupe de France (1-0), les Lyonnais sont encore en course dans toutes les compétitions. Alors que se profile dans une dizaine de jours le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Juventus, les hommes de Rudi Garcia doivent impérativement prendre des points en championnat. Neuvièmes de Ligue 1 avant le début de cette 25ème journée, les Gones sont moins bien classés que les Strasbourgeois (sixièmes) qu’ils affrontent ce dimanche. Et ce match s’annonce compliqué pour la dix-septième équipe du championnat à domicile. Devant leur public, les Lyonnais doivent absolument enclencher une série, qui serait inédite, de trois victoires d’affilées en championnat (Strasbourg, Metz, St Etienne). Sinon, les Gones seront dans l’obligation de gagner une coupe pour pouvoir être présent sur la scène européenne. Pour cela, il faudra forcément battre le PSG, soit en finale de la Coupe de la ligue, soit en demi-finale de la Coupe de France. Autant dire que rien ne sera facile cette année pour les Lyonnais.

L’adversaire :

Entrainés par Thierry Laurey depuis 2016, les Strasbourgeois étaient sixièmes de Ligue 1 avant le début de cette 25e journée. Après un début de saison compliqué, ils ont réussi à remonter la pente. Ils ont remporté 11 victoires, réalisé 3 nuls et concédé 10 défaites. Avec 31 buts marqués, et 28 encaissés, Strasbourg est une équipe souvent efficace. Strasbourg vient de battre tranquillement Reims à domicile (3-0) lors de la dernière journée du Championnat de France. Ludovic Ajorque, leur avant-centre, a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives cette saison en Ligue 1. Il faudra que les défenseurs lyonnais soient vigilants face à ce grand gabarit (1m97), souvent bon face à l’OL.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’Strasbourg est une équipe solide, athlétique, agressive. Il faudra être capable, quatre jours après un gros match, de garder un niveau tactique, technique et physique suffisant pour battre Strasbourg. La priorité est la Ligue 1 avec le match de Strasbourg, les grosses échéances qui arriveront plus tard ne doivent pas interférer.’’

Thierry Laurey (ent. Strasbourg) : ‘’Je ne vois pas pourquoi on aurait de la pression et des complexes. On va essayer de ne pas faire comme il y a trois ans, car on avait pris une bonne fessée (4-0 en août 2017, Ndlr). Mais, on n’y va pas non plus en pensant que tout va se passer comme en coupe l’an dernier (victoire 2-1 en coupe de la Ligue en janvier 2019). Quand tu vas au Groupama Stadium, tu mets les pieds chez un gros du championnat.’’

Le joueur à suivre :

Bruno Guimaraes. Présenté ce jeudi par l’OL, le milieu brésilien est LA recrue phare hivernale. Il a de grandes chances connaitre ses premières minutes en Ligue 1 dès ce dimanche. Rudi Garcia a évoqué son nouveau joueur en conférence de presse :‘’Il a commencé la saison il n’y a pas si longtemps et il est frais. Il faut qu’il trouve ses marques dans le jeu de son côté.’’ C’est ce qu’espèrent tous les supporters de l’Olympique Lyonnais ‘’qui ont envahi ses (mes) réseaux sociaux’’ d’après les dires du jeune brésilien.

Pour Juninho, aucun doute, Bruno Guimaraes peut répondre présent dès ce dimanche

La statistique :

En Ligue 1, Lyon n’a plus perdu à domicile face à Strasbourg depuis le 1er juin 1970. Lyon reste d’ailleurs sur huit victoires consécutives à domicile en championnat face aux Alsaciens avec 21 buts marqués et seulement un seul encaissé.

Le tweet :

🇧🇷 Meu sonho de menino consegui realizar. Atleta de um grande clube europeu. Aqui começa uma nova história. #TeamOL 🦁🔴🔵



🇫🇷 J'ai réussi à réaliser mon rêve d'enfance. Athlète d'un grand club européen. Ici commence une nouvelle histoire. #TeamOL 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/xPBpuCS19i — Bruno Guimarães (@brunoog97) February 13, 2020

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

OL-Strasbourg, 25ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 14H45 en intégralité sur Tonic Radio avec Julien Huët et Max Maurice. Rendez-vous également sur la page Facebook Tonic Radio pour vivre le match et après la rencontre pour le debrief avec nos journalistes.