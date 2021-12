OL Vallée : le chantier de la All In Tennis Academy a commencé

OL Vallée, le parc de loisir créé par l’Olympique Lyonnais à Décines-Charpieu, va voir s’implanter la All In Tennis Academy, un centre de formation et d’entraînement de tennis de haut niveau d’ici le second trimestre 2023.

La foncière All In, détenue par Jo-Wilfried Tsonga, Thierry Ascione et Patrick Bouchet et accompagnée par la Banque des Territoires en qualité de co-investisseur, a en effet acquis lundi auprès de l’OL un terrain de 34 466 m2 sur ce secteur afin d’y construire son académie, la troisième après celle de Paris et Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).

90 jeunes intègreront l’académie

La réalisation de ce complexe sportif a été confiée au Promoteur Youse, avec le concours de l’agence d‘architectes AFAA. Celui-ci a été dimensionné « pour l’accueil, la formation et l’hébergement de 90 jeunes au sein d’un campus qui sera doté de 8 courts couverts et de 12 courts extérieurs, dont un central d’une capacité de 1 500 places », indique la communiqué.

Une piscine semi-olympique et un espace d’entraînement seront également compris dans ce complexe, où seront également présents un country club destiné à plus de 1 000 adhérents, un bâtiment Club avec un bar-restaurant et terrasse panoramique, un club-house, un magasin de sports, des pistes de Padel, un centre de fitness/spa ainsi qu’un espace de 200 places pour l’organisation de séminaires.

Enfin ce projet « porte une forte ambition énergétique et environnementale : RT 2012 – 30%, certification HQE Bâtiment sportif, label Biodiversity et installation de panneaux photovoltaïques en toiture », précise le communiqué.