Olivier Véran annonce la contraception gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi matin que la contraception serait désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans. “Il y aura une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique, qui peut aller avec, de la contraception de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception jusqu’à l’âge de 25 ans, a précisé l’homme du Gouvernement. Il y a un recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes, et le premier motif, c’est le renoncement pour raisons financières. C’est insupportable que des femmes ne puissent pas avoir de contraception si elles en font le choix parce que ça leur coûte trop cher”.

La mesure devrait représenter environ 21 millions d’euros. Et pour justifier ce choix de l’âge de 25 ans, Olivier Véran argumente que c’est “un âge qui correspond à davantage d’autonomie. C’est aussi l’âge auquel on quitte définitivement la complémentaire santé de son foyer. C’est aussi l’âge en dessous duquel, d’après des études, trop de femmes renoncent à la contraception parce que ça coûte cher”.