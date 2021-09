OM-Galatasaray : la sécurité va être renforcée

Le match OM-Galatasaray ce jeudi en Ligue Europa sera placé sous haute surveillance policière. Des mesures de sécurité renforcées ont été annoncées mardi par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

« Un dispositif de sécurité renforcée a été élaboré, dont l’objectif principal est d’assurer la séparation des flux de supporters des deux équipes et d’éviter tout trouble à l’ordre public en centre-ville et aux abords du stade », a indiqué mardi la préfecture dans un communiqué.



A noter que la tribune visiteurs a été agrandie. Une billetterie séparée sera mise en place par l’OM pour permettre aux autres supporters de Galatasaray d’acquérir un billet. Les déplacements des supporters de l’équipe turque seront encadrés.



Des arrêtés interdisant les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs aux abords du Vélodrome et du parc Chanot ont été pris. Les engins pyrotechniques sont également prohibés.