OM : le Vélodrome pourrait accueillir plus de 36 000 spectateurs

En cas d’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement voté par le Sénat concernant la modification de la jauge au sein des enceintes sportives, le stade Vélodrome pourrait accueillir près de 36 000 spectateurs lors des prochaines journées.

En effet, le stade, dont la capacité maximale est de 67 394 spectateurs, pourrait bénéficier de l’augmentation de la jauge avec l’ajout de 50% de la capacité des enceintes, en plus des 5 000 spectateurs déjà autorisés par le gouvernement. Et pour le Vélodrome, ce taux de remplissage de 50% plus 5 000 spectateurs pourrait permettre d’accueillir 36 197 fans lors des matches de l’OM.