On connaît le programme de l’Ain Star Game

L’Ain Star Game aura bien lieu cette année. Le tournoi de pré-saison se déroulera du 1er au 4 septembre. Six équipes participeront au tournoi, la JL Bourg, l’ASVEL, Dijon, les Metropolitians 92, Nanterre et Chalon.



Les matches auront lieu à Bourg, Villefranche mais aussi à Lons (Jura), La Balme de Silingy (Haute Savoie) et Bourgoin.



Pour les Villeurbannais, le tournoi débutera avec une opposition face à Dijon le 2 septembre à Lons-le-Saunier. Les hommes de T.J. Parker affronteront dès le lendemain les Metropolitans 92.

🌟𝐀𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏 🌟

On allait quand même pas reprendre les compétitions sans notre tournoi de pré-saison préféré !



🏀 6 équipes bien connues du basket français

📆 Du 1er au 4 septembre 2021



𝐋𝐄𝐓'𝐒 𝐆𝐎 👇https://t.co/DwnjLEc31n pic.twitter.com/XAzC4O1zh7 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 23, 2021