On en sait un peu plus sur les élections de Chassieu

Le 16 juillet, le Conseil d’État a annulé les élections municipales de Chassieu à la suite d’une protestation électorale. Dans ce cadre, du Code Général des Collectivités Territoriales, une délégation spéciale composée de trois fonctionnaires à la retraite a été installée le 22 juillet.



La délégation a pour mission de préparer les élections municipales de Chassieu qui se tiendront le dimanche 26 septembre 2021, et en cas de second tour, le dimanche 3 octobre.



État des listes de candidats au premier tour de l’élection des conseillers municipaux :

“ENSEMBLE POUR CHASSIEU” de Sylviane Coponat et “CHASSIEU MON SEUL PARTI” de Jean-Jacques Selles 13ARCHIMBAUD Colette14MARTINEZ Morgan15BICHAT Christiane16 SACCONI Jean-François17BARBERON Geneviève18DURAND Pascal19VIGNAND-BOUIX Bernadette20JAC Stéphane21DRIGUZZI Amélie22CHARLET Arnaud23CHEURFA Zahra24DESMOULINS Serge25BOTELLA Jessica26BLANC Bernard27NEAUD Mireille28WAZ Bernard29FAURE Françoise30HELLY Sebastien31SENIS Carole32TAURON Marc33DÉPRÉAUX Manon34LAZARO Robert35BLOND Guylène«CHASSIEU MON SEUL PARTI»1SELLES Jean-Jacques2SIBEUD Nicole3ARNAUD Gérard4IUNG Martine5DANTE Stéphane6LORNAGE Annie7MUTZIG Alain 8DURET Aline9DECHENAUX Bernard10CLOUZEAU Marie-Claude11DANGLEHANT Jean Pierre12JAVELOT Christine13CLAISSE Nicolas14ALKOZTITI Annick15SCHMITT Patrice16BARREIRA Nathalie17CHOPARD Franck18JACOULOT Anne19BERNARD Pascal20ROGER Corinne21MOREL Christian22LESCUYER Patricia23FOURRIER Michel24FERRO Sabine25GARDON Jérôme26MOUGIN Evelyne27GARDETTE Thierry28RIGOLET Annie29MEGDICHE Hassen30LAMENDE Pascale31ABATE Jean-François32MARTEL Martine33POËT Michel34VALSESIA Marie-Claude35DACOURT Norbert