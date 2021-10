On n’arrête plus l’OL Féminin

L’OL féminin a continué son sans-faute ce dimanche lors de la réception de Montpellier à Décines. Les Lyonnaises se sont imposées 5-0 grâce à des but de Bacha (33e), Torrent (contre-son-camp 45+2), Morroni (47e), Malard (59e) et Julini (88e).



Une prestation qui a plu à Sonia Bompastor pour qui “Les filles ont réalisé une performance aboutie”. Les Fenottes viennent d’enchainer une sixième victoire de suite en championnat, une dixième toutes compétitions confondues.



L’OL n’a plus qu’une journée à attendre, juste après la trêve internationale, avant la première grande explication de la saison, dans le Rhône face au PSG. Avant cela, lors du dernier week-end d’octobre, Lyon se déplacera à Soyaux, la lanterne rouge. Pour le moment, la première place est en faveur des Lyonnaises, grâce à leur meilleure différence de buts.