À Romenay, hier après-midi, une quinzaine de militaires de la compagnie de gendarmerie de Louhans ont mené une opération de contrôle de zone sur la commune dans le but de lutter contre la délinquance et les atteintes aux biens. Au total, neuf infractions, dont des défauts de permis et d’assurance ainsi qu’une conduite dangereuse à deux roues, ont été relevées.





EP