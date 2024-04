La préfecture du Rhône l'a annoncé ce vendredi, un bilan intermédiaire de l'opération "Place nette XXL" a été lancé afin de lutter contre le trafic de drogues.

Au programme, plus de 1 200 policiers nationaux et gendarmes ont été mobilisés dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Ces derniers ont également été soutenus par des équipes cynophiles, la CRS 83,le GIGN, le Raid ou encore les réservistes.

En seulement deux semaines, 286 individus ont été interpellés.