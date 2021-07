Orages : des départements placés en vigilance orange

Nouvelle alerte aux orages. Ce vendredi, Météo France a placé 14 départements en alerte orange. La Loire, la Saône-et-Loire, la Haute-Loire sont notamment concernés. La perturbation va traverser la Bretagne avant de s’étendre de l’ouest de l’Auvergne et à la Bourgogne en soirée.



Selon Météo France, les orages seront particulièrement violents, accompagnés d’une forte activité électrique, de grêle assez grosse. On peut s’attendre à de forts cumuls de précipitations en peu de temps de l’ordre de 20 à 40 L/m² en une heure, localement proches de 40 à 60 L/m². De fortes rafales de vent, de l’ordre de 80 à 100 km/h voir localement plus sont également attendues.