Ils étaient une vingtaine de riverains rassemblés ce matin à l’angle de la rue du perron, à Oullins Pierre-Bénite pour s’opposer à son passage à sens unique.

La métropole de Lyon prévoit de l’expérimenter à partir du 29 juillet. Il s’agit bien d’un test qui n’est que temporaire.

L’objectif on le rappel, donner plus de places aux piétons et aux cyclistes sur la grande rue.