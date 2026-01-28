Oullins : une adolescente de 15 ans séquestrée et torturée, quatre mineurs interpellés

Une adolescente de 15 ans a été retrouvée blessée et en état de choc lundi 26 janvier au petit matin, errant dans les rues d’Oullins. Elle a dénoncé avoir été séquestrée et torturée dans le sous-sol d’un immeuble par quatre mineurs, dont son ex-petit ami âgé de 17 ans. Les médecins ont constaté de multiples blessures, lacérations et brûlures.

Grâce à une enquête rapide, les quatre suspects ont été interpellés dans la journée et placés en garde à vue. Les faits, en partie filmés, pourraient conduire à l’ouverture d’une information judiciaire, le mobile de la jalousie étant privilégié.

CC