Parcoursup : plus de 91 000 candidats toujours sans affectation

Ce vendredi, à minuit, s’achève la phase d’admission principale de Parcoursup. L’essentiel des lycéens (89,5%) a reçu au moins une proposition d’admission. De nombreux jeunes, eux, sont encore dans l’attente d’une affectation pour la rentrée 2021-2022. En effet, selon le dernier décompte du ministère de l’Enseignement supérieur, 91 178 candidats, sur un total de 841 518, n’avaient pas d’offre d’affectation ce jeudi soir : 45 683 lycéens, 33 770 candidats en demande de réorientation et 11 725 scolarisés à l’étranger.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation nationale se sont malgré tout félicités des résultats en précisant que “ce taux est supérieur de plus de 1,3 point à celui de l’année dernière”. Du côté des syndicats étudiants, la réaction est tout autre. Yann Carcel, vice-président du syndicat FAGE, remarque “une légère amélioration” par rapport à l’année dernière, mais de son point de vue “plus de 91 000 candidats en attente de places, c’est beaucoup et c’est toujours trop”. Mélanie Luce, présidente de l’UNEF, ajoute que ce chiffre “n’est pas acceptable” (Le Monde)

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu encore de proposition d’admission, des solutions s’offrent à eux : la phase complémentaire jusqu’au 16 septembre (ouverte depuis le 16 juin) et la commission d’accès à l’enseignement supérieur (depuis le 2 juillet) de leur académie, qui aide aussi à trouver une formation à la rentrée.