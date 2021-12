Saône-et-Loire : 2 millions d’euros en faveur des cinq villes qui accueilleront des athlètes lors des Jeux olympiques de Paris 2024

Cinq villes de Saône-et-Loire ont obtenu le label Terre de Jeux 2024 en vue des Jeux olympiques 2024 qui se tiendront à Paris.

Parmi elles, Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon et Montceau-les-Mines ont été sélectionnées et afin de les aider à répondre au cahier des charges du label, le conseil départemental de Saône-et-Loire a décidé de leur octroyer 2,1 millions d’euros afin de mettre leurs équipements à la hauteur de l’événement.

Répartition des aides du département :

Autun : 100 000 € pour aider à financer le parcours de VTT sur la base de loisirs XCO en forêt et 100 000 € pour la modernisation du complexe sportif Saint-Roch.

Chalon : 300 000 € pour le chantier d’isolation de la toiture, de l’éclairage des salons et de la mise aux normes du Colisée.

Le Creusot : 200 000 € pour l’extension et la réhabilitation de la Halle des sports.

Mâcon : 400 000 € pour la mise à niveau des équipements du centre équestre de Chaintré, 158 000 € pour des aménagements au stade Marie-José-Pérec, 181 000 € pour l’amélioration des équipements d’aviron au centre Paul-Bert, 33 000 € pour la mise aux normes des installations d’escrime du complexe des Saugeraies, 196 000 € pour la mise aux normes du complexe sportif Fernand-Velon pour l’accueil de la lutte et 30 000 € pour des aménagements au stade de rugby Émile-Vanier.

Montceau : 400 000 € pour la réhabilitation du complexe gymnique Jean-Bouveri.