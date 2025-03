La course Paris-Nice traverse aujourd’hui La Côte-Saint-André, entraînant des restrictions de circulation et de stationnement, notamment en centre-ville. Les routes d’accès au coteau seront fermées dès ce matin, et les cours des collégiens et lycéens annulés l’après-midi. Une navette assurera le transport des spectateurs entre 13 h et 15 h 15.

EP