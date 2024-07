Il n’y aura finalement pas de quadrangulaire dans la 8ème circonscription du Rhône. Hier à 18h, date limite pour le dépôt des candidatures, Dominique Despras a finalement renoncé et s'est retiré de la course. Pourtant arrivé 3e au premier tour avec 21,18 % des voix, il devait batailler ce dimanche avec Jonathan Gery du RN, Anne Reymbaut du NFP et la députée sortante LR Nathalie Serre.

EP