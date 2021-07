Pass sanitaire : les annonces d’Olivier Véran

Après l’allocution d’Emmanuel Macron, place à quelques adaptations. Les moins de 12-17 ans auront jusqu’au 30 août pour se faire vacciner, d’ici là ils sont exemptés de pass sanitaire, déclaration ce mardi soir du ministre de la Santé, Olivier Véran. Une mesure qui était jugée trop rapide alors que la vaccination n’est ouverte à cette tranche d’âge que depuis le 15 juin.



La même règle s’appliquera pour les salariés des établissements recevant du publics. Ils devront en revanche avoir reçu au moins une dose. Ils “devront avoir reçu leur première dose de vaccination au plus tard le 1er août, sans quoi à compter du 30 août ça sera un test tous les deux jours s’ils veulent continuer à travailler”.

A noter que le pass sanitaire sera accordé une semaine après la deuxième dose et non plus 2 semaines après. Toutefois attention “au niveau de l’harmonisation européenne le travail reste à faire, donc actuellement pour voyager au sein de l’Union européenne il faut être vacciné depuis deux semaines”, a prévenu Olivier Véran. Autre annonce d’Olivier Véran, le masque pourra être enlevé dans les lieux qui exigent le pass sanitaire, à condition que l’épidémie n’accélère pas.