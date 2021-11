Pédophilie : 3600 appels ont été passés sur le numéro national d’aide pour les personnes attirées sexuellement par les enfants

Le 0806 23 10 63, le numéro national pour les personnes ayant une attirance sexuelle pour les enfants, a été composé 3 600 fois en l’espace d’un an, a indiqué le Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS), qui gère cette ligne.

Une information que confirme le CRIAVS, qui a lancé le dispositif Stop et permet, via ce numéro de téléphone lancé en 2020, d’orienter les personnes attirées sexuellement par des enfants vers un parcours de soins, via ce service téléphonique d’orientation et de prévention.